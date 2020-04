Skoleåbninger i Roskilde: Gensynsglæde på Sct. Jørgens

- Jeg stod selv ude ved vejen og modtog børn og forældre til første årgang, og her var stor glæde og smil på læberne over at se kammeraterne på skolen igen, fortæller lederen Flemming Jørgensen.

- Forældrene er meget opmærksomme på at få sagt farvel og gå videre, så vi får afviklet trafikken omkring indgangen. Jeg oplever også, at børnene og forældrene er gode til at holde afstand og lige vente et øjeblik, hvis man kan se, at der er mange ved indgangen, siger Flemming Jørgensen.