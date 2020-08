Se billedserie Den tidligere Bygning 24 på RUC har fået nyt liv som Skolen Bifrost. Foto: Jan Partoft

Skole med RUC i baghaven

Roskilde Avis - 13. august 2020 kl. 06:45 Af Tekst og foto: Jan Partoft

Uddannelsesbyen Roskilde er lige blevet en skole rigere, da forældre, børn og lærere indviede Skolen Bifrost.

- Skolen er en friskole for højt begavede børn, der ikke kan finde sit til rette i de øvrige skoler, siger formanden for skolen Camilla Stokholm Clemmensen.

- Her bliver de tilbudt muligheden for at få undervisning, der svarer til deres niveau på en forståelig måde, der passer til deres forventninger.

- Mange af børnene føler sig anderledes, da de opfatter tingene for hurtigt i forhold til de andre børn, der er i deres klasser.

For nogle af de højtbegavede børn kan opgaverne i skolen være svære fordi de er for lette.

- Jeg har hørt fra mine egne børn, at de siger det er svært fordi det er for let, siger Camilla Stokholm Clemmensen.

- Deres forventninger til opgavernes sværhedsgrad er stor, så de siger at det kan da ikke passe at det er så let, og så tror de at der er noget galt.

Skolen Bifrost ligger i en af RUC's oprindelige bygninger på Universitetsvej lige ved RUC's bibliotek.

- Fra starten er der 55 elever, og vi har plads til 80, med de lokaler vi har fået sat i stand, fortæller skoleleder Jesper Høyer Zacho.

-Når 1. salen er sat i stand, så har vi plads til 135 elever.

Skolen har ansat seks lærer til at klare undervisningen med de nuværende elever. Eleverne er opdelt i fire klasser, med samundervisning af to klassetrin.

I undervisningen bliver der lagt vægt på de naturfaglige, kunstneriske og musiske fag og samspillet mellem dem.

Tænkt mange tanker Placeringen på RUC var med i både borgmester Tomas Breddam og RUC's rektor Hanne Leth Andersen velkomst og åbningstaler.

- Jeg har selv gået i skole her på RUC i en bygning magen til denne, fortalte Tomas Breddam børn og forældre.

- Men I har fået indrettet den meget bedre og pænere end da jeg studere.

- En ting der dog er fælles er at der er blevet tænkt mange tanker og ideer her i næsten 50 år, og det kommer I til at fortsætte med.

Borgmesteren var også glad for at uddannelsesbyen Roskilde fik endnu en skole. RUC's rektor var også glad for at Skolen Bifrost havde slået sig ned på RUC.

- Jeg glæder mig over at stå her og se transformationen af huset, sagde Hanne Leth Andersen.

- Samtidig er det en lidt anden aldersklasse end vi er vant til at have her.

Rektoren kom også ind på at RUC har en lang historie bag sig i sin tale.

- Når der åbner en ny skole er det altid noget helt særligt, og på RUC Campus er et sted, hvor vi er optaget af undervisning, tænkning og diskussion og hvordan man lærer, sagde hun.

- Vi ved at i fremtiden bliver domineret af kunstig intelligens, men børn og unge skal ikke lære at tænke som robotter eller computere, med de skal kunne bruge dem.

- Man skal i stedet for kunne tænke ud af boksen og ikke være bange for at lave fejl, det er med til at skabe læring og udvikling.

- Bifrost passer godt ind her, og jeg håber at I kommer til at trives, og at vi kan få en form for samarbejde, sagde Hanne Leth Andersen.

Forventer udfordringer Sebastian Wulff på 14 er en af skolens elever, han har tidligere gået i en almindelig folkeskole.

- Jeg begyndte at kede mig i skolen, og da en test viste at jeg var højt begavet kom jeg i stedet for her på skolen, fortæller han.

- Her tror jeg at jeg bliver glad for at gå i skole og få de udfordringer, som jeg har brug for både i de fag, som jeg har let ved og dem som jeg har det svært med.

- Mine yndlingsfag er de naturfaglige fag som matematik, fysik, biologi og geografi, og der hvor jeg har det svært er i de musiske, jeg er ikke så god til at spille et instrument.

- Sprogfagene har jeg det ok med, jeg er godt med i engelsk, tysk og danske, selv om jeg nåede at få et hav af forskellige lærer i fagene i folkeskolen.

Sebastian Wolff ved endnu ikke, hvad han vil uddanne sig til, når skolen er færdig.

- Det har jeg ikke bestemt mit til, men der er også masser af tid til at finde ud af, siger han.