Skøjtebane bliver udsat af coronaen

- Mange faktorer gør, at vi ikke lige nu kan forsvare at gå videre med projektet. Det vil være vores ansvar, at det kan gennemføres på en sikker måde. Med de nugældende regler om, at der højst kan være 50 samlet, løber vi en risiko for, at der ikke bliver nok brugere og økonomi i det, forklarer han.