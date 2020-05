Fra venstre mod højre ses her de fem, som står bag den nye podcast-serie i ?Kongerækken? om de tidlige sagnkonger fra Lejre, som kom før Gorm den Gamle. Det er Isabella Fuglø, Tom Christensen, Julie Nielsen, Hans Erik Havsteen og Anders Olling. (Foto: Karina Bude /ROMU)

Skjoldunger tilbage i kongerækken

Skjoldungerne med Rolf Krake og de øvrige sagnkonger fra Lejre kommer nu tilbage i kongerækken, efter at historikerne har fundet nye beviser på deres eksistens. De var ikke bare fantasi, som man ellers mente på et tidspunkt.

Nu forlænger historikerne bag podcasten "Kongerækken" fra Politiken Historie så også rækken af regenter bagud. Det sker i samarbejde med arkæologer og museumsinspektører fra museumsorganisationen ROMU, der driver Lejre Museum som et af ti besøgssteder på Sjælland.

- Vi er henrykte over, at Politiken Historie med Kongerækken vil være med til at tage dette skridt, så vi sammen kan få Lejre-kongerne 'sat ind i rækken', hvor de hører til i danmarkshistorien", fortæller museumsinspektør Isabella No'omi Fuglø og uddyber: