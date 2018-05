Skjoldenæsholmløbet handler om oplevelse og hygge for de op mod 2.500 deltagere.

Skjoldenæsholmløb på søndag

Roskilde Avis - 23. maj 2018 kl. 09:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Cykel Motion afvikler et af Sjællands største motionscykelløb for cyklister søndag 27. maj på vejene omkring domkirkebyen for 38. gang.

- 2.500 motionister stiller op til løbet, der på tre ruter, så alle - uanset dagsform og cykeludstyr kan få sig en god oplevelse, som det hele handler om. De tre distancer giver noget for enhver smag -supermotionisterne kan køre fuld gas på 145 km. Mellemdistancen på 82 km giver udfordringer til de fleste, mens distancen på 40 km er til dem, hvor hyggen er i højsæde.

- Så der er noget for alle på ruter gennem noget af det bedste cykelterræn, vi har på Sjælland, siger løbskommissær Torben Nielsen.

Start og mål er som altid på Sct. Jørgens Skole i Roskilde. Her samles rytterne også efter løbet, hvor der bliver serveret et gratis måltid til at fylde depoterne godt op efter strabadserne, der byder på både mange højdemeter.

Når knap 3000 ryttere er på vejene samtidig, kræver det et godt overblik for at undgå uheld. Derfor har Roskilde Cykel Motion igen i år stort fokus på sikkerheden med motorcykel-marshalls ude på ruten sammen med klubbens egne trafik-officials og mange frivillige, der guider rytterne på vej.

Skjoldenæsholmløbet starter 27. maj 2018 fra kl. 7.30 på Skt. Jørgens Skole, Sønderlundsvej 58, 4000 Roskilde. Interesserede kan læse mere og tilmelde sig på www.rc-m.dk, hvor ruten også kan ses og downloades til gps'en.