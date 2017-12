Skiltene er på vej: svær parkering i Sct. Peders Stræde

Flere bilister har nemlig fået afgifter for at parkere ulovligt i gaden, selvom det slet ikke er ulovligt længere, efter at Importørens ejer Jørgen Bagge tog fat i politikerne Peter Madsen (V) og Torben Jørgensen (S) for at klage sin nød over manglende parkering.