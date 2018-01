Se billedserie Inspiration er blevet til Imerco Home. Når navneskiftet bliver officielt 1. februar har Dorte Olsson taget den nye trøje på med det fremtidige navn og logo. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Skiftedag i Algade: Imerco Home har afløst Inspiration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skiftedag i Algade: Imerco Home har afløst Inspiration

Roskilde Avis - 28. januar 2018 kl. 07:00 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Personalet hos Inspiration er i gang med et hamskifte, hvor det gammelkendte navn forsvinder til fordel for Imerco Home.

- Vi har travlt, og vi glæder os rigtig meget over at være i gang, siger butikschef Dorte Olsson.

- Nu er alle de nye varer begyndt at komme, og vi er i fuld gang med at rykke rundt og indrette lokalerne.

Varesortimentet bliver udvidet i forhold til inspirationstiden men også i forhold til en almindelig Imerco.

- Vi får langt flere design-varer og tilbehør til boligen, siger Dorte Olsson.

- For eksempel får vi små møbler, spejle og lamper. Samtidig vil der også være et skifte i sæsonvarerne og i det vi kalder trend-varer.

Forretningens skilte og varer bliver ændret, men indenfor er det stadig det samme personale, man bliver mødt med.

- Der har været mange, som har spurgt om hvad der skal ske med os, siger Dorte Olsson.

- Jeg har kunnet berolige folk med, at vi alle 18 bliver, så det er samme kendte ansigter, man møder her, og vi giver samme gode vejledning.

- Vi gør alt for at bibeholde stemingen og atmosfæren, vi har haft i forretningen.

En af de store

Navneskiftet hænger sammen med at Imerco for nogle år siden købte Inspiration. Nu er det så besluttet at gennemføre ejerskiftet i alle led af koncernen. Butikken i Algade høre til en af de store Imerco'er, der får efternavnet Home og dermed et større vareudbud.

- Det er fantastisk at være en del af en stor koncern, hvor man føler sig godt klædt på til at give vores kunder en god oplevelse, siger Dorte Olsson.

- Kunderne har tillid til os, og vi får lov til at hjælpe dem med at finde det rigtige til deres behov.

Dorte Olsson håber også på at holde den tætte kundekontakt via forretningens kundeklub. Nu skifter klubben navn fra Klub in til Imerco+.

Gamle navne

Forretningen har båret navnet Inspiration i cirka 30 år, og før det hed den H.P. Nielsen.

- Jeg tror, at inspiration-navnet nok kommer til at hænge ved hos folk i mange år, siger Dorte Olsson.

- Her kommer stadig folk, som kalder forretning for H.P. Nielsen. Man kan også stadig høre folk i Roskilde snakke om Schou-Epa og Strandberg, så de gammel navne har det med at hænge ved.

- Men fra 1. februar hedder vi Imerco Home.

.Navneskiftet bliver markeret torsdag 1. februar fra klokken 10. Her bliver kunderne budt på kaffe, og de første 100 får en goodiebag.