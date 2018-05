Se billedserie Jane Balsgaard foran den lange frise hun har skab til rummet. Foto: Jan Partoft

Skibe i skrøbelige materialer

Roskilde Avis - 26. maj 2018 kl. 00:10 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skibe og sejl i lette materialer er sejlet ind på væggene hos Roskilde Kunstforening i Palæfløjen. Skibsbygger er kunstneren Jane Balsgaard, som har sin soloudstilling 'Skibet og Bølgen' frem til og med søndag 24 juni.

- Jeg bad om at få hele huset stillet til rådighed til min udstilling, siger Jane Balsgaard.

- Med det store hus, er der mange forskellige muligheder for at lave opstillinger af værkerne, og det giver lejlighed til at skabe et klart udtryk.

Jane Balsgaard har blandt andet brugt et af de store rum til at vise en lang frise på væggen, og under taget i en af gangene med skrå vægge er der sat en lysinstallation op.

- Frisen er lavet til dette rum, for da jeg så den lange væg blev jeg inspireret. Når man har et helt hus til rådighed, er det fint kun at have et billede i rummet, siger kunstneren.

Fælles for hovedparten af værkerne er, at de er formet i naturmaterialer.

- Jeg finder mange af råmaterialerne i naturen, og papiret i værkerne er for det meste noget, jeg selv laver af naturmaterialer.

Den lange frise, der har fået sit eget rum, er for eksempel skabt med hjælp af bambus, pilekviste og papir.

Hav og lys

Selv om Jane Balsgaards favoritmaterialer er kviste og papir, har hun også taget tungere stoffer i brug i form af bronze og glas. Værker af disse materialer kan man også se eksempler på i udstillingen.

Havet, sejlskibe og lyset er med i en eller anden form i de fleste af Jane Balsgaards værker. Hun har da også daglig inspiration fra sin egen udsigt ud over Roskilde Fjord.

- Min første oplevelse af Roskilde Fjord var fra Kulhuse, hvor jeg kom som 13-årig, siger hun.

- Dengang troede jeg, at København var lig med Danmark. Jeg var vokset op med naturen i Sverige, så det var en omvæltning, da vi flyttede tilbage til København.

Blå bog

Jane Balsgaard er uddannet maler og billedhugger fra Det Danske Kunstakademi.

Efter et ophold i Californien kom papiret ind som råmateriale for billeder.

Hun har været på Meisterschule i Tyskland.

Jane Balsgaard er født i København, opvokset i Sverige, har boet i Tyskland. Bagefter i København og nu ved Frederiksværk.

Fakta

Udstillingen Skibet og Bølgen vises frem til og med 24. juni.

Stedet er Roskilde Kunstforening i Palæfløjen på Stændertorvet 3C.

Der er åbent dagligt fra klokken 12 til 16, dog er der lukket på mandage.

Der er gratis adgang.

Jane Balsgaard kommer to aftener og fortæller om sin kunst og tankerne bag den.

Det er torsdag 31. maj og torsdag 7. juni. Begge dage fra klokken 19 til 21. Der er gratis adgang, man møder bare op.