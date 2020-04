Skat og Kammeradvokat bag erstatningskrav

Sn.dk/Roskilde offentliggjorde onsdag 22.4.2020 en artikel under overskriften, Roskilde åbner for lokale advokater. Her skrev vi fejlagtigt, at bagmandspolitiet har bebudet en sag om milliarderstatning.

Det er rettelig Kammeradvokaten - der på vegne af Skattestyrelsen - har anlagt erstatningssagen.

Artiklen beskrev, hvordan Roskilde Kommune fortsat samarbejder med advokatfirmaet Bech Bruun, der nu er mistænkt for at have hjulpet udenlandske klienter med at snyde det danske skattevæsen for milliarder.

Af artiklen fremgår det også, at da der ikke foreligger en dom i sagen, har Roskilde Kommune valgt at fortsætte samarbejdet med advokatfirmaet.