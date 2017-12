Se billedserie I området omkring de nye Jyllinge-haller skal der opføres flere almennyttige bebyggelser med nye boliger.

Skarp diskussion: Kritik mod almene boliger i Jyllinge

Roskilde Avis - 21. december 2017

På byrådets møde onsdag inden jul var der skarp kritik mod planerne om at opføre nye almene boliger i Jyllinge-området.

Allerede under spørgetiden ved mødtes start kom der spørgsmål var en meget utilfreds Kaj Dyring, der f.eks. beskyldte borgmester Joy Mogensen for at tale usandt i sagen om 45 nye almene boliger i nærheden af Jyllinge-hallerne.

De skal opføres af Roskilde Nord Boligselskab og er beregnet til at koste godt 100 mio., hvoraf kommunen stiller garanti for 58 mio.

En et-værelses bolig på 48 kvm. skal koste 4.070 kr. om måneden, mens en tre-værelses på 86 kvm. kræver en månedlig husleje på 7.290 kr.

Projektet blev dog godkendt uden indvendinger i byrådet.

Almennyttig flodbølge

Senere på mødet besluttede byrådet desuden at godkende af et andet almennyttigt byggeri med 50 tæt-lave boliger i det samme område, men her var der flere kritikere.

Venstres Peter Madsen tog forbehold, fordi han ønskede flere private boliger, og Enhedslistens Jonas Paludan mente, der kom til at mangle grønne områder i Jyllinges centrum.

Daniel Prehn (S) argumenterede for projektet med henvisning til, at der skal være forskellige slags boliger i alle dele af kommunen for at sikre en social balance i befolkningens sammensætning.

Lars Lindskov (K) tilbageviste kritikken fra Enhedslisten:

- Hvis man ser på Jyllinge ovenfra, er her masser af grønne pletter. Det er slet ikke problemet.

- Derimod er jeg enig med Venstre i, at Socialdemokratiet er ved at lave en 'flodbølge af almennyttige boliger', der skal brede sig alle steder i Roskilde kommune. De er helt åbenlyst ude på at ændre befolkningens sammensætning ved at insistere på almennyttige boliger i alle byggeprojekter.

Bange for tonen

Den socialdemokratiske ordfører Karim Arfaoui advarede Lindskov imod at bruge så kraftige udtryk i debatten:

- Pas på tonen, appellerede han.

Daniel Prehn (S): - Vi ønsker almennyttige boliger flere steder i Roskilde, fordi de er billigere, så folk med forskellige indtægter stadig har mulighed for at bo i vores kommune.

Lars Lindskov svarede Karim Arfaoui, at han måtte finde sig i andre synspunkter under en debat.

- Vi er ikke enige, og det vil jeg have lov til at sige tydeligt. I øvrigt kan private i mange tilfælde bygge mindst lige så billigt, som de almennyttige boligselskaber, tilføjede han.

