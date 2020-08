Skæbnefælleskab med en robot

Kunstneren Samara Sallam har den mærkelige skæbne, at hun har færre rettigheder end AI-robotten Sophia fra Saudi-Arabien. Sidstnævnte har givet robotten statsborgerskab, mens kunsteneren er statsløs palæstinenser. Hun er forsynet med et dansk fremmedpas, der giver begrænsede muligheder for at rejse.

Det har givet Samara Sallam inspiration til Museet for Samtidskunst nye udstilling 'This Is Why We Cried', der åbner fredag 28. august.