Artiklen: Skabelsens under i frøform

Konfirmandundervisningen hos Sankt Jørgensbjerg Kirke har udviklet sig til et lille gartnerprojekt, da hver af de kommende konfirmander har fået et tomatdyrkninssæt.

- Tanken er, at konfirmanden følger og nurser tomaten fra frø til frugt. Det er en god øvelse i opmærksomhed og tålmodighed og i at følge med i skabelsens under, forklarer sognepræst Martin Ishøy fra Sankt Jørgensbjerg Kirke.