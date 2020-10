Sing Sing Sing på Gimle

Gimle får på torsdag 29. oktober besøg af bandet Sing Sing Sing, der består af velkendte musiknavne som Ivan Pedersen, Alex Nyborg Madsen, Søren Jacobsen, Sascha Dupont og Lonnie Kjer. De har efterhånden haft deres musikalske fælleskab i 10 år, selv om det hele bare begyndte for sjov.

Turneen bandet er på går under titlen 'A Good Night Out'. På Gimle begynder den gode nat klokken 20, og dørene åbnes klokken 19. Billetter via gimle.dk.