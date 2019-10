Send til din ven. X Artiklen: Sindets dag: Fakkeloptog mod selvmord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sindets dag: Fakkeloptog mod selvmord

Roskilde Avis - 06. oktober 2019 kl. 00:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Sindets dag er der fakkeloptog i Roskilde 10. oktober. Optoget begynder på Hestetorvet klokken 19, hvor der bliver uddelt fakler. Herefter går turen til Stændertorvet ad Algade. Her bliver der holdt taler, sunget og spillet musik.

I år er temaet, forebyggelse af selvmord. På WHO´s hjemmeside står der, at 800.000 mennesker i hele verden er døde ved selvmord på et år. Selvmord er hovedårsagen til at unge mellem 15 - 29 år dør.

For Foreningen for børn med angst, har årets tema en særlig betydning, da næstformand for foreningen, Bodil Hofstedes søn tilbage i 2015 tog sit eget liv.

Bodil Hofstede mener, at man skal arbejde for bedre vilkår, så de mennesker, der bliver psykisk sårbare, ikke bliver ekskluderet og alene ser selvmord som en udvej.

Ladt alene Bodil og hendes familie ønsker at bruge deres historie til at hjælpe andre familier. Forud for sønnens selvmord, havde familien kæmpet i mange år for at få den rette hjælp, men de oplevede at det var svært, og deres oplevelse var, at de forskellige instanser ikke anerkendte, hvor svært sønnen havde det.

Som 14-årig blev det så slemt for sønnen, at han gav udtryk for, at han ikke ville leve mere. Forældrene tog ham med på den psykiatriske akutmodtagelse, men blev afvist.

Selvmord må aldrig blive tabu eller ties ihjel. Forebyggelse af selvmord er en vigtig sag og noget der ligger mig hjerte nær, forklarer Bodil:

- Min søn er en stjerne på himlen i dag. Han blev kun 15 år og 4 dage gammel.

Det er Foreningen for børn med angst, som sammen med SIND lokalafdeling Roskilde, har taget initiativ til fakkeloptoget, men mange flere lokale foreninger deltager.

Alle er velkommen til at deltage i optoget.