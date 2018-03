Se billedserie Simone og Lasse foran restaurant Gustav Wieds Vinstue i Hersegade. Foto: Per Buurgaard Christensen

Simone på Gustav Wieds Vinstue: Et socialt mødested

Roskilde Avis - 17. marts 2018 kl. 00:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er et socialt mødested, som er vigtigt for mange stamkunder, der er enlige og hos os kan undgå isolation ved at mødes og tale med andre.

- Så vi er langt mere end et værtshus, siger Simone Laustsen, der sammen med sin mand Lasse driver Gustav Wieds Vinstue i Hersegade 11.

- Vi er lidt som en stor familie her. Blandt de enlige mænd er der nogle, som ikke har så mange penge. Men de er velkomne alligevel og kan altid få en kop gratis kaffe, så de kommer ud og møder andre.

- Sådan et netværk kan også hjælpe med at finde et job, hvis man er blevet arbejdsløs. Det er sket flere gange, at vore gæster på den måde kan hjælpe hinanden.

Når der har været påske- eller julefrokost, sørger Simone også for, at flere af dem får den resterende mad med hjem.

- På den måde får de noget ekstra at overleve på, og sparer lidt penge, så de kan komme her og mødes med nogle, siger Simone Laustsen.

Hun forklarer sit sociale sindelag med, at hun selv er vokset op hos en enlig mor sammen med mange søskende, hvor der ikke var for meget at rutte med.

Samtidig blev hun i en ung alder ramt af HIV og var i flere år sat ud af spillet, ind til der kom effektiv medicin, så hun på ny fik et aktivt liv.

Mad og motionshold

Lige før hun og makkeren overtog Gustav Wieds Vinstue havde hun brugt sin nye viden fra ernærings-uddannelsen i Sorø til at starte med mad og motionshold for en gruppe af stamgæsterne på værtshuset.

- De trængte til både at bevæge sig og spise bedre. Så vi mødtes til madlavning en gang om ugen, hvor jeg bl.a. lærte dem at bruge mere sunde produkter, der smager lige så godt. Samtidig skulle deltagerne motionere sammen og holde hinanden i gang på den måde, beretter hun.

Elskede Mulle

I løbet af foråret præsenterer Simone og Lasse levende musik hver torsdag aften fra klokken 20, hvor de præsenterer både blues, country og rock.

- Jeg synes, det er spændende og skaber ekstra liv. Vi prøvede det også tidligere, da vi var med til at drive 'Bjergtrolden' i Ringstedgade. Derfra har vi bevret kontakterne til kunne få ægte og god musik, fortæller Simone Laustsen.

Et af navnene på plakaten i løbet af foråret er blues-sangerinden Miriam Mandina fra Zimbabwe, som de er stolte af at kunne præsentere i Hersegade.

- Hun synger så godt, at det ligefrem løber koldt ned ad ryggen, siger Simone.

Som yngre elskede hun og manden at gå til levende musik med navne som Niels Henrik Ørsted Pedersen og Lan Doky hos Café Mulle-Rudi i Djalma Lunds Gård.

- Jeg har altid været interesseret i musik, og det er med til at give vores værtshus et løft. Stamgæsterne kan godt lide det, og nu kommer der flere til bl.a. fra Roskildes opland, når de kan høre det her fremfor at skulle rejse helt til København.

- Musikerne kan også lide at spille hos os, fordi der er en meget intim atmosfære, hvor de kommer helt tæt på publikum.

Når der skal være levende musik i kælderen, bliver billardbordet sat over til væggen, og så er der klar.

- Samtidig er vi begyndt at servere mad inden, så folk kan komme og få et solidt, dansk måltid før musikken. Det leverer vores genbo Hedin, som ikke er fedtet med portionerne.

Fodbold og sjavs

Simone Laustsen er i lighed med en god del af sine kunder en habil sjavs-spiller. Derfor er Gustav Wied altid i stand til at stille med en række hold, når der holdes mesterskab i det ædle kortspil.

Desuden interesserer hun sig for fodbold og er sammen med Lasse sponsorer for FC Roskilde. Derfor mødes de lokale fodboldfan på restauranten i Hersegade og varmer op, før de skal til hjemmekampe i Rådmandshaven.

- Alle de forskellige aktiviteter er med til at gøre Gustav Wieds Vinstue til et samlingspunkt for roskildensere, der måske ikke har så mange andre steder at mødes. Det er jeg glad for at kunne gøre, forklarer Simone Laustsen.

tk Blå bog

Navn: Simone Laustsen.

Født 1962 i Roskilde

Voksede op sammen med en flok søskende hos moderen, der var sygeplejerske på RAS.

Gik 10 år på Duebrødre Skole og prøvede derefter lidt af hvert.

1988 gift med sin nuværende mand Lasse.

Arbejdede bl.a. på George Bodega og Guldanden.

Startede ved laborantuddannelsen på Slagteriskolen, men måtte stoppe, da hun

1991 fik konstateret HIV-smitte.

Efter flere års inaktivitet med sygdommen kom der ny og effektiv medicin.

Kom atter på højkant og ud i samfundet.

Læste til professions-bachelor i human ernæring på Ankershus i Sorø.

2009 færdig med uddannelsen og købte samtidig sammen med sin mand Gustav Wieds Vinstue i Hersegade 11.

Var en overgang med til at drive Bjergtrolden i Ringstedgade, indtil lokalerne blev solgt til andre.