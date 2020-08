Peter Munch Jørgensen og AOF-Roskilde er igen klar med et stort program til den nye sæson. (Foto: Per Rudkjøbing)

Sikkerhed i undervisningen - AOF med bredt program

Roskilde Avis - 14. august 2020 kl. 12:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi prioriterer sikkerheden for vore kursister samt undervisere over alt andet, og tilrettelægger vore kurser for at kunne leve op til disse krav, fortæller Peter Munch Jørgensen, som er leder hos AOF (Arbejdernes Oplysnings Forbund), der er Roskildes største aftenskole.

Heri indgår også AOF Gundsø, der står for undervisning og foredrag i Gundsømagle samt Jyllinge.

AOF har netop udsendt sit katalog med sæsonens program, der omfatter et stort spektrum af tilbud med både boglige og kreative fag plus foredrag samt andre aktiviteter.

- Interessen for kurser og foredrag er heldigvis stor. Topscorer er indtil videre Anders Agger, idet der til hans foredrag i oktober er indløbet 100 tilmeldinger, så det er allerede tæt på at være udsolgt, fortæller Peter Munch Jørgensen.

Specialundervisning

Samtidig gør AOF en særlig indsats med specialundervisning, som retter sig til unge, der har indlæringsmæssige problemer og desuden i mange tilfælde også andre problemer.

Samtidig tilbydes ordblinde, dansk- og matematikundervisning til Roskildes fagbevægelses. Det gælder f.eks. for medlemmer i 3F, hvor mange har været glade for at få denne ekstra mulighed.

Aflyst svømning

- Vi har været kede af at skulle aflyse undervisningen i foråret, da udbruddet med corona kom. Men selvfølgelig skal sikkerheden gå forud for alle andre hensyn, og vore kursister kan være sikre på, at vi overholder alle de krav, som sundhedsmyndighederne måtte stille i løbet af efteråret.

I den forgange uge valgte vi således at udskyde opstarten af vores mange varmtvands-svømmehold, da myndighedernes retningslinjer for det område ikke var klar, beretter Peter Munch Jørgensen.