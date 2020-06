Sidste skoledag i parkerne med fornuftig corona-afstand

Mandag var sidste skoledag i Roskilde, og flere af eleverne valgte at fejre det i byens parker. Politi og Roskilde kommunes SSP- og klubafdelinger var med hele eftermiddagen og først på aftenen.

Politiet vurderede, at der var 2-300 unge forsamlet i mindre grupper i hele det grønne område, hvor de også havde medbragt diverse musikanlæg, som de fik at vide ikke måtte bruges i Folkeparken.

Politiet opfattelse af de unge var, at alle var meget lydhøre og i øvrigt respekterede gældende corona-lovgivning i forhold til forsamlinger. Der var således ikke grundlag for politiet til at gribe ind med andet end råd og vejledning i løbet af de timer, hvor politiet var til stede.