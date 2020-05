Se billedserie Formanden for den lokale afdeling af Cykistforbundet, John Øllgaard Jensen, kører som den første i et rødt højresving fra Ringstedgade til Søndre Ringvej efter det blev lovligt. Foto: Jan Partoft

Sidste røde højresving

Roskilde Avis - 03. maj 2020 kl. 02:43 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Røde højresving har længe været lovlig flere steder i Roskilde. Her er ikke tale om politik, men om færdsel på cykel. I Roskilde kommune er der i alt 16 lysregulerede kryds, hvor det er lovligt for cyklister at svinge til højre, selv om der er rødt lys for trafikken.

Det sidste af krydsene blev forsynet med det lille skilt, der viser muligheden i torsdags af udvalgsformand Daniel Prehn fra Plan- og Teknikudvalget og formanden for Cyklistforbundets i Roskildes formand John Øllgaard Jensen. Det skete i krydset, hvor man drejer til højre fra Ringstedgade til Søndre Ringvej.

- Skiltene er med til at få cyklisterne til at holde færdselsloven, når de kan se, hvor det er sikkert og lovligt at svinge til højre, selv om der er rødt, siger John Øllgaard Jensen.

Lyskryds med rødt højresving De første:

Københavnsvej-Ny Østergade fra Røde Port.

Algade-Kong Valdemars Vej fra Røde Port.

Algade-Hestetorvet.

De nye:

Holbækvej-Låddenhøj.

Holbækvej-Hyrdehøj.

Holbækvej-Fælledvej.

Spritkrydset (dobbelt kryds).

Sdr. Ringvej-Ved Ringen.

Køgevej-Østervang.

Køgevej-Sdr. Ringvej-Østre Ringvej.

Vindingevej-Bymarken.

Københavnsvej-Bymarken.

Klosterengen-Byageren.

Herregårdsvej-Himmelev Sognevej.

Københavnsvej-Østre Ringvej.

Værebrovej-Møllevej. Roskilde var det første sted, hvor der blev lavet forsøg med rødt højresving. Det skete i 2011. Det var i krydsene Hestetorvet-Algade, Kong Valdemars Vej-Algade ved Røde Port og Københavnsvej-Ny Østergade.

Forsøget førte til, at det 2017 blev lovlig for kommunerne at etablere røde højresving, hvis forholdene er til det.