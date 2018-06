Artiklen: Sidste chance for at være med i fotokonkurrence

Så er det snart sidste chance for at sende sine bedste fotoskud ind til Roskilde Avis for at deltage i konkurrencen #mitdejligeroskilde. Konkurrencen slutter søndag 10. juni om aftenen, så du kan stadig nå at være med, hvis du sender et billede af dit dejligste sted i Roskilde ind.