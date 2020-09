De mulige lugtgener fra miljøfirmaet Solum ved siden af Roskildes genbrugsplads førte til et voldsomt opgør i byrådet.

Send til din ven. X Artiklen: Sidste chance for Solum - K: Forfølgelse af firmaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sidste chance for Solum - K: Forfølgelse af firmaet

Roskilde Avis - 03. september 2020 kl. 01:20 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miljøvirksomheden Solum ved siden af ARGO's genbrugsplads i den østlige del af Roskilde, får nu en allersidste chance for i løbet af to år at få styre på lugten, der gennem længere tid har generet tusinder af beboere i denne del af kommunen. Eventuelt kan det ske ved at flytte komposteringen til et mere ugenert sted i Roskilde.

Denne beslutning traf et stort flertal, der bestod af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, SF og Radikale ved mødet onsdag i byrådet.

Til gengæld rettede de Konservative en kraftig kritik af denne beslutning og argumenterede med, at kommunens tekniske forvaltning ikke i tilstrækkelig grad havde bevist at disse gener kom fra Solum. Derfor foreslog partiet, at en arbejdsgruppe under ledelse af kommunaldirektør Kolind skulle stå for en ny undersøgelse, så byrådet kunne få et mere uvildigt og korrekt beslutningsgrundlag.

Dansk Folkeparti og Liberal Alliance mente også, at kommunen gik for langt med sit påbud nu om at få fjernet lugt-generne på to år.

Generer andre

Formanden for byrådets Klima- og Miljøudvalg, Karim Arfaoui (S), forklarede, hvordan kommunen gennem flere år har arbejdet sammen med Solum for at finde en løsning, så virksomheden kan fortsætte i Roskilde.

Han mente, at man nu var kommet frem til et fornuftigt kompromis, der bl.a. går ud på, at byrådets Erhvervsudvalg skal prøve at finde et andet sted til virksomhedens komposterings-anlæg.

På den måde skal der geren skaffes plads til et nyt lovende anlæg til sortering af plastik, som firmaet vil opføre på den nuværende adresse.

- Vi er ikke ude på at chikanere denne lovende virksomhed, men vi må også tage hensyn til de mange beboere og andre virksomheder i ormådet, der føler sig generet af lugten fra Solum.

- I alle tilfælde kan man ikke fastslå, at lugt-generne stammer fra Solum. Men det er helt sikkert, at de gør det i en række tilfælde, forklarede han.

Overdrevet påbud

Det konservative medlem af Klimaudvalget Pierre Kary argumenterede for, at man burde give virksomheden en mere rimelig chance for at gøre noget ved problemerne.

- Vi kan ikke bare udstede et påbud til et firma, når vi ikke har sikker viden om, at vi gør det rigtige. Der mangler faka i denne sag, forklarede han.

Henrik Stougaard (El) svarede, at kommunens folk nu i en længere periode har haft skærpet tilsyn med Solum,

- Når der kom klager over lugten, rykkede flere folk ad gangen ud for at konstagere, om det kom fra Solun. Det har man så fastslået i en række tilfælde, sagde han.

Karsten Lorentzen (DF) argumenterede for, at kommunen må behandle Solum som andre mistænkte.

- Firmaet må betragtes som uskyldigt, indtil der er sikre beviser for det modsatte. Derfor er sådan et forbud nu overdrevet, mente han.

Venstres Marianne Kiærulf syntes, det var en svær sag.

- På den ene side har vi et lovende firma, der tegner en grøn fremtid. Men på den anden side har vi mange beboere og andre virksomheder, der er voldsomt generet. Derfor prøver vi nu en udvej, der skal stoppe lugten og give Solum en chance.

Jages ud af kommunen

Jeppe Trolle (R) var ærgerlig over, at en lovende miljø-virksomhed ikke har kunnet få det til at fungere på stedet. Men han gik også ind for at give Solum det foreslåede påbud.

Lars Lindskov (K) mente, at kommunens tekniske forvaltning i for vidt omfang rettede sig efter facebook-stemninger fremfor fakta.

- Det her betyder sandsynligvis, at vi jager et lovende firma med mange kommende job ud af kommunen, argumenterede han.

Venstres gruppeformand Jette Tjørnelund konkluderede, at Solum nu få to år til at bidrage til en løsning i fællesskab med kommunen:

- Vi ved ikke, om lugten i alle tilfælde er kommet fra dem. Men det er helt sikker, at det er sket i en række tilfælde, forklarede hun.