Tina og Henrik Settrup foran forretningen i det flotte funkishus i Skomagergade ved juletid. (Arkivfoto: Erling J.)

Send til din ven. X Artiklen: Settrup runder 60 i et stærkt parløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Settrup runder 60 i et stærkt parløb

Roskilde Avis - 26. april 2020 kl. 00:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Henrik Settrup fra Monopol 28. april runder de 60 år, sker det i et stærkt parløb med hustruen Tina, der i høj grad også er med til at sætte sit præg på den store herretøjsforretning i Skomagergade 24.

Han er tredje generation i dynastiet, hvor farfar Ludwig Sørensen grundlagde forretningen tilbage i 1923 i nabohuset.

I årene 1928-29 opførte han så den nuværende forretning, der har til huse i Roskildes flotteste funkishus. Udover forretningen i kælder, stueetage og halvdelen af 1. sal rummer det også en tandlæge samt tre lejligheder, hvor Tina og Henrik bor øverst oppe i det gamle tørreloft.

Hans far Kurt Settrup overtog forretningen i midten af 1950'erne, mens Henrik selv kom til allerede som 24-årig og har stået for driften siden.

Kvalitets-service - Gennem årene har der været store forandringer i måden at drive butik på. Tilbage i tiden gjaldt det om at have meget udstillet i vinduerne, så kunderne kunne stå ude på gaden og overveje, hvad de havde lyst til.

- Nu kommer de ind i forretningen for både at se og mærke på varerne. Med vores faglærte personale kan vi så rådgive dem og komme med gode ideer, så de får en rigtig god oplevelse, forklarer Henrik Settrup.

Han er overbevist om, at denne form for kvalitets-service er den bedste chance for de fysiske butikker i den voksende konkurrence med nethandel.

- Mange kunder ønsker stadig sådan en personlig betjening, som vi satser på. Jeg håber også, at den nuværende generation af voksne vil lære deres børn og unge, at de får en bedre kvalitet på den måde - fremfor bare at sende pakker med sekunda-varer frem og tilbage mellem Asien og Europa.

- Nu under corona-krisen kan vi jo også se, at det er vigtigt med virksomheder, der betaler ordentlig løn og skyldig skat. Ellers havde der jo ikke været penge til, at staten kunne give så stor støtte til erhvervslivet, som det er sket. Forhåbentlig husker de fleste også på det bagefter, konkluderer Settrup.

Bogholderen blev god I 1994 løb Henrik Settrup sammen med Tina, som på det tidspunkt arbejdede på et hotel. De var begge enlige og blev snart til et nyt par.

På det tidspunkt skulle forretningen have moderniseret sit bogholderi med EDB. Det havde hun kendskab til og kom derfor ind i firmaet.

- Jeg havde ellers forsvoret, at hun skulle være med i forretningen. Men da hun startede nede i butikken for at lære virksomheden at kende, kunne jeg hurtigt se, at det var en rigtig god idé, fortæller han.

Siden har de to dannet et stærkt par både arbejdsmæssigt og privat.

Gågade og handel Når de to skal lidt væk fra lejligheden og butikken foregår det i sommerhuset ved Sejrø Bugten, hvor de nyder fritiden, når der er mulighed for det.

Henrik Settrup har også taget sin del af værnepligten, når det gælder om at holde gang i byens handelsliv.

På et tidspunkt var han formand i Roskilde Handel, og da der senest igen var brug for at få samlet kræfterne efter en uheldig periode, blev han på ny medlem af bestyrelsen.

Samtidig er han også formand for gågade-lauget, der samler forretningerne langs byens bilfri gader, og som bl.a. har sørget for den kunstneriske udsmykning - lige fra bænken med statuen af Lise Nørgaard i Algade til 'Lykkens Galocher' i Skomagergade.

- Jeg vil gerne give mit bidrag til, at byen kan fungere, uden at jeg behøver at være frontfigur, fortæller Henrik Settrup meget beskedent.

tk