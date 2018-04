Se øko-køerne springe på forårsgræs

72 økologiske landmænd over hele landet åbner for stalddørene og lukker deres forårskåde øko-køer ud på græs på søndag 15. april. En stribe sjællandske økologer inviterer på gårdbesøg til Økodag.

Her kan man opleve de glade øko-køer vise deres bedste dansetrin frem, når de bliver lukket ud på græs under åben himmel efter en lang vinter i stalden. Mere end 200.000 danskere har deltaget i festlighederne hver år de seneste år.

Økodag er en glædens dag. Både for de økologiske køer, for de økologiske landmænd og for de mange tusinde forventningsfulde børn og voksne, der hvert år står klar rundt om græsmarkerne, når stalddørene lukkes op klokken 12.

Til Økodag får man en førstehåndsoplevelse af, hvilken forskel det gør for dyrene, når man køber økologisk: man er med til at sætte dem fri, siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening og påpeger, at alle økologiske køer kommer på græs i sommerhalvåret.