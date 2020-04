Se ned – og hold afstand

Nye afstandsmarkeringer skal minde os om ikke at komme for tæt

- Fredag satte vi vores kampagnemærkater op i Darup og på betonbanen ved Musicon, fortæller Anders Jensen, som har oprettet hjemmesiden www.hold-afstand.dk Her kan man bestille en enkel og målrettet information i form af afstandsmarkeringer til butikker og take away-steder, som en høflig påmindelse om at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand. - Vi har set hvor folk holder afstand, og hvor de ikke gør det: Det er nødvendigt med en venlig påmindelse i det offentlige rum, siger Anders Jensen.

Dukker op i gadebilledet

Sammen med sin grafiker, Hasse, har han designet de runde skilte i vinyl med påskriften: ’Vis hensyn – hold afstand – stå sammen ved at holde afstand’, som nu begynder at dukke op rundt om i gadebilledet, herunder hos Den Franske Vinhandel og foran restauranten Why Food & Cocktails. Roskilde Kommune har givet en generel tilladelse til at klæbe afstandsmærkater på fortovene. Tilladelsen gælder frem til 1. august, og forretningerne skal derefter selv fjerne mærkaterne igen.