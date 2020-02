Se hvilke veje der får: Ny asfalt i år

Plan- og Teknikudvalget har nemlig besluttet, hvilke veje og stier, der skal have ny asfalt i år.

En rapport fra Samkom, kommunernes og Vejdirektoratets samarbejde, viser, at vedligeholdelsen af Roskilde Kommunes veje og cykelstier er god.

Forklaringen er den langsigtede planlægning med udbud over flere år, der giver mere asfalt for pengene.

For Roskilde Kommunes 466 kilometer vej er restlevetiden højere end de fleste omkringliggende kommuner og også betydeligt højere end landsgennemsnittet.

Kommunen anvender et såkaldt vejforvaltningssystem til, efter objektive faglige kriterier, at udpege de vej- og stistrækninger, hvor det bedst kan betale sig at lægge ny asfalt.