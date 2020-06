Se glade foto: Husker du dengang det var tilladt

Dyt og båt fra lastbiler fyldt med glade studenter kan man godt få lejlighed til at høre i disse dage, men de traditionelle stop, hvor der danses og hoppes i springvand, det er ikke tilladt i år.

Her får du i stedet for et lille udvalg af de seneste års glade studenter i og ved springvandet på Stændertorvet i Roskilde.