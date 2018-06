Se billederne: Varmt liv på dyrskuepladsen

Mange institutioner og skoler benyttede muligheden for at komme ud for at se, røre og lugte til de levende dyr.

Børnenes interesse for køer og heste, blev overgået af interessen for kaniner, får, geder og høns. I teltene, burene og staldene med de små dyr flokkedes børnene og var helt vilde for at komme til at røre.