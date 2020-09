Gourmetslagterne i gang med at løse deres opgaver til skolemesterskabet på Slagteriskolen. De to bedste skal nu konkurrerer med otte andre til DM i marts.

Se billederne: Slagtermesterskaber om DM-deltagelse

Koncentrationen var stor i skærestuerne på ZBC Slagteriskolen i Roskilde, da der blev holdt skolemesterskaber. Eleverne konkurrerede om retten til at deltage i Danmarksmesterskabet for slagtere. Oprindelig var det meningen, at vinderne skulle deltage i Skills 2021, men på grund af corona-situationen og hygiejne krav deltager slagterne denne gang ikke i Skills.

- De unge slagtere bliver ikke snydt for en konkurrencen, da vi i stedet for holder et Danmarksmesterskab for slagtere, fortæller faglærer Michael Kærbo fra ZBC Slagteriskolen.