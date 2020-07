Se billederne: Planke-værk på Stændertorvet

To mænd i sandaler alias Don Gnu slog sig løs på Stændertorvet onsdag eftermiddag til stor fornøjelse for de 100 tilskuere, der havde samlet sig foran Byens hus.

Den lange planke blev både brugt til at lave akrobatik med og på og til klassik komedie. Sidstnævnte ved at vise alle de besværligheder, der ved at være to om at manøvrerer brættet rundt.