Clara, 21 år, starter i I-klassen. - Jeg har arbejdet i mange år og forsøgt med forskellige ungdomsuddannelser. Nu er jeg parat, tror jeg. Jeg har vidst siden 5. klasse at jeg er ordblind, så jeg tager en hf på 3 år i Ordklassen. Mit mål er at blive arkitekt og læse på Sankt Martins arkitektskole i Paris, siger Clara der får et stort kram af veninden Tania.

Se billederne: Første dag på VUC

Hf-uddannelseschef Jimmy Zander Hagen bød velkommen og præsenterede lærerne samt Hf2-leder Nanna Lund, rektor Dorthe Jensen Lundqvist og studieservicechef Heidi Rønnow Lund.

- Vi står i indgangen til skolegården, og det er også meget symbolsk indgangen til jeres uddannelse. Det vigtigste for os er, at I udvikler jer fagligt, men også personligt. Nogle af vores værdier er mangfoldighed og fællesskab. Mangfoldighed, fordi der er mange måder at være menneske i verden på, mange måder at opføre sig på og se ud på – det er berigende. Fællesskab har vi, fordi det er vigtigt at studere sammen, for at få et bedre udbytte samt kunne støtte hinanden undervejs, sagde Jimmy Zander Hagen blandt andet.