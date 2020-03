Se billedserie Fødselsdagsselskabet på vej til fødselarens grav på Gråbrødre Kirkegård. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Wied-folket lader sig ikke kue Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Wied-folket lader sig ikke kue

Roskilde Avis - 09. marts 2020 kl. 11:14 Af Tekst og foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indgangen til Gråbrødre Kirkegård var fredag eftermiddag stedet, hvor en mindre forsamling mødte op for at starte en fødselsdagsfest. Fødselaren hedder Gustav Wied, og han rundede de 162 år og har længe ligget roligt i sin stenkiste på kirkegården. Men medlemmerne i Gustav Wied Selskabet møder troligt op hvert år 6. marts for at markere fødselsdagen på en festlig måde.

Helt i forfatterens ånd, blev der set stort på anbefalingerne om ikke at give hånd på grund af smittefaren med coronavirus, før end turen gik til forfatterens grav.

Fødselsdagstalen stod Gustav Wied Selskabets formand, Anders Boelskifte, for. Han sagde blandt andet:

- Hvad ville du sige til alt det, der sker om klimaændringer og coronavirus?

- Du ville nok være uanfægtet og sige, vi ikke skulle lade os kue, og så ville du tage på en af dine mange ture til København, for at lade folk høre dine meninger. Dem var du kendt og frygtet for.

Før fødselsdagsgæsterne tog videre for at fejre dagen under tag, blev der skålet for fødselaren i god Lysholmer-snaps.