Stine Goltermann Fenger fortæller om moderniseringen og de nye initiativer i Sct. Hans Have.

Sct. Hans Have åbner med: Nyt køkken og plads i kapellet

Sct. Hans Have åbner langt om længe, og den forlængede vinterpause er udnyttet til at forbedre nogle af faciliteterne på møde- og kursusstedet ved Roskilde Fjord.

- Køkkenet har fået en tiltrængt istandsættelse og udvidelse. Det var simpelthen blevet for lille i forhold til den efterspørgsel, vi oplever fra cafégæster og selskaber. Samtidig vores butik har fået en tilsvarende omgang, fortæller Stine Goltermann Fenger, der har været med til at starte stedet.

I 2014 åbnede Sct. Hans Have som en socialøkonomisk virksomhed for at skabe liv i forladte faciliteter på historisk interessante hospitalsområde i flotte omgivelser. Foruden køkken og butik råder Sct. Hans Have over to store drivhuse, der bruges til møder og selskaber, men også som gartneri.

I 2019 blev det tidligere kapel også inddraget og kan bruges til koncerter og lignende arrangementer. Også bærhaven og æblehaven er en del af Sct. Hans Have, der har plads til henholdsvis 60 og 30 personer i de to drivhuse og 70 i kapellet.

Frivillige og patienter

Sct. Hans Have har tilknyttet en stor gruppe af frivillige, men det er også en del af projektet, at den socialøkonomiske virksomhed inddrager såvel patienter fra Psykiatrisk Center Sct. Hans som udsatte ledige i arbejdet.

- Vi har været gennem en helt forrygende udvikling, hvor vi til at begynde med bare var to.

- Nu er vi otte ansatte og mere end 70 frivillige til at hjælpe i haven og som mødeværter m.m. Det er helt fantastisk at tænke på, og vi er virkelig glade for det store engagement både frivillige og udsatte ledige har lagt i stedet, siger Stine Goltermann Fenger.

I grønne omgivelser

Mødestedet skiller sig ud i det grønne område med en forplejning, baseret på egne urter. Her er også mulighed for guidede ture rundt i den historiske hospitalspark eller kajakture på fjorden.

- Naturne virker afstressende, hvilket er en oplagt mulighed, når vi ligger så tæt på en stor by som Roskilde. Vore gæster er meget begejstrede for stedet, og på en god dag kommer op mod 400 gæster, oplyser Stine Goltermann Fenger.

Stedet bruges tillige af kommuner og virksomheder til dags-arrangementer. Seniorhøjskolen i Roskilde har været en af de faste gæster, og så er der en del private selskaber.

Længere sæson

Sæsonen har hidtil været begrænset til sommerhalvåret, da drivhusene er for kolde at bruge til møder i vinterhalvåret. Men med plads i kapellet, hvor der er anlagt jordvarme, overvejer Sct. Hans Have nu, om sæsonen skal udvides for dermed at få et stærkere økonomisk grundlag.

- Vi er stadig afhængige af fondsmidler, bemærker Stine Goltermann Fenger. Den renovering, der er i gang nu, sker takket være generøse donationer.

I 2020 slutter sæsonen samtidig med efterårsferien, den 18. oktober.

