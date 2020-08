Se billedserie Den kun 13-årige Ryan Bradshaw er fra Slovakiets hovedstad Bratislava, men har en australsk far. Han spiller 23. august i koncertsalen på Roskilde Gymnasium.

Schubertiade - trods corona

Roskildes Schubertselskab gennemfører sin Schubertiade i år, men det bliver på en anden måde, fortæller generalsekretær Bent-Erik Rasmussen.

- Vi har mere end nogensinde brug for fælles oplevelser, efter at vores samfund har været mere eller mindre lukket ned i snart et halvt år.

- Et gammelt ordsprog siger, at der er ikke noget, der er så slemt, at det ikke er godt for noget. For der åbner sig altid nye muligheder.

- Det tog lidt tid inden kulturlivet blev 'synligt' også i denne sammenhæng. Men det som gik op for de fleste var til gengæld at uden et aktivt kulturliv mangler - og savner - vi noget, forklarer han.

Da Danmark så skulle til at lukke op igen, så blev det lidt af en kamp at 'komme med' - ikke mindst fordi kriterierne for hvad man kunne lukke op hvornår, blev lidt uklare undervejs.

Trådte vande

- I Schubertselskabet valgte vi at 'træde vande' - og vente for at se, hvordan det udviklede sig. Det viste sig at være klogt, for nu er vi så der, hvor vi igen kan afholde koncerter - når vi blot overholder nogle simple regler.

- Vi er glade for det, musikerne er glade for det - og jeg er ret sikker på at vores trofaste publikum også er glade for det, forklarer Bent-Erik Rasmussen.

Første koncert i Jyllinge 15. august, og derefter løber festivalen de næste fjorten dage.

Ifølge Bent-Erik Rasmussen.kommer Schubertiaden 2020 ikke til at mangle noget i kunstnerisk gennemslagskraft.

- Netop fordi vi har været igennem en kulturel 'fasteperiode' tror jeg at det vil opleves meget stærkt.

For at overholde corona-retningslinjerne bliver der lidt færre pladser en vanligt - så også her gælder 'først til mølle' princippet.

Koncerter:

15.8 - kl. 19.30 Ensemble - Mutatis Hellig Kors Kirke Jyllinge

18.8 - kl. 19.30 Schubert lieder - Die Schöne Müllerin - Koncertsalen i Roskilde Gymnasium

22.8 - kl. 19.30 Trio Wanderer - Koncertsalen i Roskilde Gymnasium

23.8 - kl. 15.00 Det unge klaver talent Ryan Bradshaw - Koncertsalen i Roskilde Gymnasium

25.8 - kl. 19.30 Koncert med DUEN - Roskilde Domkirke

26.8 - kl. 19.00 Den Kongelige Livgardes Musikkorps - Roskilde Kloster

29.8 - kl. 19.30 Den Danske Strygekvartet - Koncertsalen i Roskilde Gymnasium