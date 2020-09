Schack & Thorsted i Roskildes mindste butik

Fra højttalerne lyder Edith Piafs sørgmodige, franske viser, og i den hyggelige gård uden for de rundede vinduer står et cafébord og tilhørende stole på de toppede brosten - klar til de kunder, som vil nyde en kop af husets bryg fra Kristians Kaffe.

- Det er selvfølgelig et forsøg på at overleve og gøre noget anderledes. Det vil ikke blive en strøgbutik, men vi er her for kunderne, og vi kan gøre alt for dem. Jeg vil hellere være fri og gøre det, jeg har lyst til, siger Tina Thorsted.