Hotel Scandic med direktør Ole Høgh i spidsen ved Roskilde Ring er en af kædens 17 danske hoteller, der nu lukkes pga. manglende kunder under corona-krisen.

Scandic lukker i Roskilde

Hotel Scandic ved Roskilde Ring er blandt de 17 ud af kædens 27 danske hoteller, der nu lukker fra søndag den 29. marts og foreløbig til 14. april pga. manglende besøg under corona-krisen.

- For os er det afgørende, at vi nu takket være aftalen mellem de tre parter om lønkompensation fra staten kan bevare vore medarbejdere. Vi håber, at man politisk finder endnu flere løsninger, så vi kan bevare vores branche i denne meget kritiske situation, siger kædens direktør, danske direktør Søren Faerber.