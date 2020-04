Se billedserie Masis Turac fra Sara Telte er klar til at rykke ud med telte til nyåbnede institutioner og hospitaler

Sara har tralvt med at levere telte til børnehaver og skoler

Roskilde Avis - 27. april 2020 kl. 03:21 Af Tekst og foto Anette Gundlach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde virksomheden Sara telte har travlt i denne tid, efter at de fleste af deres opgaver i første omgang blev udsat eller aflyst som de fleste andre ting på grund af coronavirus.

Men nu åbner skoler og daginstitutioner langsomt igen, efter at have været sat på pause i en måneds tid.

Mange ting kommer dog stadig til at være anderledes, derfor er der pludselig brug for Sara Telte andre steder, end der plejer at være. De mindste bliver godt nok lukket ud i hverdagen igen, men nu skal de lege i små grupper, på afstand af hinanden med renvaskede hænder.

Derfor har flere institutioner kontaktet ejerne af virksomheden, Masis og Sara Turac, for at få dem til at stille telte op, så børnene har mere indendørs plads at boltre sig på og bedre kan færdes opdelt.

I den seneste uge stillede de telte op i fire institutioner, og det fortsætter, smiler Sara.

Rykker ud

Alle deres telte bliver i øjeblikket sat op på grund af corona. Blandt andet står et af dem ved Roskilde Sygehus. Det er her, man bliver testet for virus. Et andet står ved sygehusene i Køge og Bispebjerg.

Normalt ser man deres telte, borde og bænke på Roskilde Festival, på Dyrskuet, Kræmmermarkedet og mange andre markeder og begivenheder rundt omkring i landet, hvor man hurtigt skal have bygget læ og ly og siddepladser op.

- Vi er glade og taknemmelige for at få opgaver i denne tid, forklarer Sara, der startede teltudlejningen for omkring 20 år siden. Senere kom sønnen Masis med i virksomheden.

I dag ligger de inde med 50.000 kvadratmeter telte, som er 100 procent selvproducerede i deres nybyggede og udvidede lokaler på Øde Hastrupvej

Telt til dronningen

- Vi kan klare alle slags opgaver, fordi vi laver teltene selv, siger Sara.

- Faktisk har vi også sat et telt op til dronningen, da hun skulle indvie metroen på Rådhuspladsen, kommer Masis i tanke om.

- Det skulle gå rigtigt hurtigt med at specialsy teltet, og det er netop det, vi kan, fordi vi har så meget erfaring og har så mange forskellige teltdele liggende.

- Vi fik en opringning om eftermiddagen, og teltet skulle være stillet op næste dag, så det var klar til dronningens tale. Vi lavede det hele i løbet af natten, og fik det selvfølgelig færdigt til tiden, slår sager Sara Turac fast.