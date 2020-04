Sara Telte: Slår telte op til dronning og nyåbnede institutioner

Roskilde virksomheden Sara telte har travlt i denne tid, efter at de fleste af deres opgaver i første omgang blev udsat eller aflyst som de fleste andre ting på grund af coronavirus.





Men nu åbner skoler og daginstitutioner langsomt igen, efter at have været sat på pause i en måneds tid.

Mange ting kommer dog stadig til at være anderledes, derfor er der pludselig brug for Sara Telte andre steder, end der plejer at være. De mindste bliver godt nok lukket ud i hverdagen igen, men nu skal de lege i små grupper, på afstand af hinanden med renvaskede hænder.





Derfor har flere institutioner kontaktet ejerne af virksomheden, Masis og Sara Turac, for at få dem til at stille telte op, så børnene har mere indendørs plads at boltre sig på og bedre kan færdes opdelt.





Onsdag stillede de telte op i fire institutioner, torsdag skulle de på den igen, smiler Sara.