Sankt Josef Skole får lov at udvide

Sankt Josefs Skole får lov til at udvide på sit nuværende område, fordi der ikke rigtigt er noget alternativ.

Roskilde Avis - 11. juni 2020

ROSKLDE AVIS: Roskildes katolske privatskole Sankt Josef ved Frederiksborgvej får lov til at udvide for at skaffe plads til det stigende antal elever, der går her.

Skolens internationale afdeling lejer sig i øjeblikket ind på Gråbrødre Skole, der nu skal bygges om til lejligheder, og det skaber ekstra pres for at skaffe tilstrækkeligt med lokaler.

Byrådets central økonomiudvalg har besluttet, at skolen i fremtiden må bebygge sit område med op til 67 pct., hvilket er en stigning i forhold til den nuværende grænse på 54 pct.

Skolen har allerede prøvet at købe den nærliggende grund, som Hjemmeværnet ejer. Men de har afslået og skal åbenbart bo lige midt i byen for at kunne gennemføre deres forskellige sysler.

Aktiv for Roskilde I byrådet har der været forskellige diskussioner om, hvorvidt det er rimeligt at give denne type dispensationer til en privat skole, der konkurrerer imod folkeskolen.

Men et flertal mener imidlertid ikke, at man gør folkeskolen bedre ved at spænde ben for et velfungerende alternativ. Samtidig mener de fleste, at en international skole er et aktiv for Roskilde, f.eks. når det gælder om at tiltrække arbejdskraft til Risø eller andre foretagender, der har brug for højtuddannet internationale medarbejdere.

Et helt andet problem er adgangsvejene til skolen, hvor en del forældre trods forbud fortsætter med af- og pålæsning lige foran hovedindgangen på Frederiksborgvej. De har ellers fået at vide, at de kan holde ved Folkeparken overfor biblioteket, hvorfra en sti leder direkte ned til skolen. Her er biltrafikken ikke nær så slem.

Forældrenes forkerte opførsel har i flere tilfælde ført til farlige situationer og ulykker på Frederiksborgvej.