Henrik er frimærkemanden, men for billedets skyld er han her udstyret med en tre kilo tung mønt i finsølv fra Mongoliet.

Sande originaler: Velkommen til en magisk verden langt fra Algade

- Der kan sidde to samlere derude, som byder en sjælden medalje op i pris til en auktion. Til sidst bliver den så solgt til en høj pris. Når du så får fat på den samme medalje senere hen og forventer en god pris for den, så er der måske kun én tilbage, der vil have den - og så bliver prisen jo en ganske anden, fortæller Peter.

- Jeg købte engang tre kinesiske mønter for en 50'er. Siden solgte jeg én af dem for 3.000 euro på en auktion. Samme udvikling ser du inden for de gamle kinesiske frimærker, som ligner glansbilleder. Kineserne er kommet til penge, og nu er de begyndt at samle, fortæller Peter.