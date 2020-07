Sand samtale i stilhed

Noget usædvanligt for en samtale med publikum, skete det helt i stilhed. Helle Hove og hendes samtalepartnere brugte sandtegning til at tale med. Sandet var i en stor skål med en 'staveplade' i midten som samtaleparterne brugte til at udtrykke sig på ved at lave mønster med sandet.