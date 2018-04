Sammenholdet på Hestetorvet 1500 ansatte i Roskilde for bedre overenskomster

Se billedserie 1500 var mødt op på Hestetorvet for at kræve bedre overenskomster til de offentligt ansatte. Foto: Jan Partoft

Sammenholdet mellem de forskellige grupper af offentligt ansatte blev demonstreret, da 1500 offentligt ansatte fra en stor del af Sjælland fredag eftermiddag var samlet på Hestetorvet i Roskilde for at vise deres vilje til at få bedre løn- og arbejdsforhold i de kommende overenskomster.

Formanden for LO-Roskilde Bo Viktor, der samtidig er formand i den lokale afdeling af FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte), havde været med til at stå for arrangmentet.

- Folk er kommet ind i busser fra Kalundborg, Holbæk, Ringsted og andre byer for at vise, at vi står sammen om det her, forklarede han.

Som ofte før var Roskilde blevet valgt til samlingspunkt, fordi byen har en størrelse, så man kan skabe fornemmelse af, at 'nu står mange sammen'.

Den følelse er sværere at opnå, hvis en lille flok står hver for sig i forskellige sjællandske byer.

Topfolk forhandlede

Ingen topfolk fra de offentlige fagforeninger var med til demonstrationen. De sad nemlig i forligsinstitutionen i København, hvor den allersidste runde i forhandlingerne nu er gået i gang, efter at de varslede strejker og lockout'er er udskudt i endnu 14 dage.

Demonstrationen var startet foran Roskildes Rådhus , og marcherede derfra ad Køgevej, under jernbaneviadukten, gennem Jernbanegade og til Hestetorvet.

En række repræsentanter for byens fagbevægelse deltog sammen med flere lokale politikere. Blandt andet var borgmester Joy Mogensen (S) og Enhedslistens leder Henrik Stougaard mødt frem.

Joy Mogensen er netop blevet medlem af bestyrelsen for Kommunernes Landsforening, der har varslet lockout imod mange flere lønmodtagere, end fagbevægelsen har sendt strejke-varsel for.

- Jeg får mange kommentarer, men vi håber jo alle, at parterne selv kan forhandle sig frem til en løsning, som er det centrale i 'Den Danske Model'.

- Vi har nogle spilleregler, som alle både arbejdsgivere og lønmodtagere har interesse i at følge, forklarede hun.

