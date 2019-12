Mette Gjerskov og Torben Jørgensen foran indgangen til det gule palæ, hvor Stænderforsamlingen i sin tid lavede forarbejdet til Grundloven og det danske demokrati.

Sammen om bedre tandhjælp til ældre:Torben J. fortryder kup imod Mette G.

Roskilde Avis - 18. december 2019 kl. 05:27 Af Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskildes folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) og partifællen byrådsmedlem Torben Jørgensen, går nu sammen i et forsøg på at skaffe bedre og billigere tandbehandling til de ældre.

Samtidig indrømmer den tidligere LO-formand nu, at det var en stor fejl, da han for et par år siden var med i et kup-forsøg imod Mette Gjerskov som socialdemokratisk repræsentant for Roskilde i Folketinget.

Dårligere end andre

Torben Jørgensens udgangspunkt er, at ældre i dag har dårligere muligheder end andre for at få hjælp til behandling af deres tænder.

- Jeg mener, det er en uretfærdighed, som der bør rettes op på. Når man har dårlige tænder, forringer det tilværelsen på mange måder.

- Ikke alene skammer man sig måske over, hvis der mangler tænder i munden. Det giver også en dårligere fordøjelse, hvis man ikke kan tygge ordentligt. Derfor er det en sag, som jeg ønsker, at Mette skal gå videre med.

Socialt isoleret

Mette Gjerskov fremhæver, at den nye S-regering og partierne bag finansloven for 2020 allerede har givet flere penge til, at socialt udsatte får bedre hjælp til tandbehandling.

- Men jeg er enig i, at vi i de kommende års budgetter også bør sørge for at rette op for de ældre på dette område. Det vil jeg nu arbejde for, siger hun

- Dårlige tænder betyder også, at man ikke har så meget lyst til at være sammen med andre. Vi har nok ensomme ældre i forvejen, så derfor behøver vi ikke at få flere pga. dårlige tænder, siger Mette Gjerskov.

Retter kursen op

Torben Jørgensen har nu fortrudt, at han i starten af 2018 var med i et forsøg på at vælte Mette Gjerskov som socialdemokratisk folketingskandidat for Roskilde. På en ekstraordinær generalforsamling med rekord-deltagelse vandt hun en kæmpesejr over en modkandidat, som nogle var kommet slæbende med fra et sted i København.

- Jeg er enig i, at den mere venstreorienterede kurs, som Mette Gjerskov har stået for, er rigtig og nødvendig. Dels fik hun jo et udmærket valg med mange personlige stemmer ud over hele Sjælland.

- Dels fornemmer jeg også tydeligt , at partiet igen er på vej væk fra den højredrejning, som ellers truede. Med sit mod har Mette spillet en vigtig rolle i, at vi er tilbage på en bedre kurs. Derfor fortjener hun også fuld opbakning fra os i Roskilde, mener Torben Jørgensen.

tk