Samling på venstrefløjen: De røde rykker sammen

Roskilde Avis - 06. august 2020 kl. 13:58 Af Torben Kristensen

Frem til næste kommunevalg i efteråret 2021 er der en samling på vej hos venstrefløjen i Roskilde, hvor de to røde partier SF og Enhedslisten rykker sammen og er indstillet på et valgforbund. Det fortæller kilder i begge partier.

Ved sidste kommunevalg lavede SF et 'stunt' og gik i valgforbund med både Radikale og Konservative, fordi man på den måde håbede at kunne få to pladser i byrådet.

Men denne oversmarte taktik faldt helt til jorden, så det i stedet endte med, at der kom to konservative ind, da Mogens Hallager i Jyllinge formåede at trække mange personlige stemmer.

Så i stedet for at få to ind, kom SF til at sikre et konservativt mandat - hvilket vel ikke lige passede til planen og partiprogrammet.

For at undgå stemmespild gik Enhedslisten derefter sammen med Alternativet og Socialdemokratiet, hvilket kun var en fordel for sidstnævnte, der som storebror i foretagende fik ekstra mandater ud af det.

Kan få fem eller seks

Ved det sidste valg i 2017 var daværende borgmester Joy Mogensen den helt store stemmesluger og sikrede S rent flertal med 16 ud af byrådets 31 pladser.

Men hun er jo i mellemtiden blevet kulturminister, og nu skal afløseren Tomas Breddam prøve at sikre det bedst mulige resultat, hvilket nok ligger i størrelsesordenen 10-11 pladser.

I øjeblikket har Enhedslisten 2 og SF 1 plads i Roskilde Byråd.

Men hvis man ser på stemmetallene ved det seneste folketingsvalg i 2019, fik de to partier næsten 20 pct. af stemmerne, og dermed kan de to røde partier nå op på at få seks pladser til sammen i byrådet. I hvert fald hvis de denne gang laver valgforbund sammen.

I så fald vil situationen komme tilbage til det, der var normalt i årene før 2013, hvor specielt SF blev straffet hårdt af sine mange støtter blandt skolelærere for sin andel i den håbløse folkeskole-reform.

Erfarne folk

I øjeblikket har hverken SF eller Enheddslisten gennemført deres opstillings-proces. Begge partier leder fortsat efter dygtige og respekterede folk til deres lister, så man kan hente stemmer overalt i kommunen.

På et tidspunkt var der forlydender om, at Enhedslistens skrappe veteran Henrik Stougaard ville stoppe efter denne periode. Men den seneste melding er, at partiet fortsat er interesseret i at stille ham op, fordi han med sin store erfaring og indsigt kan øve stor indflydelse i byrådet.

Partiets andet nuværende medlem Susanne Lysholm, og Anna Bondo, der plejer at score mange personlige stemmer, er ligeledes nærliggende kanidater.

Hos SF ventes det nuværende byrådsmedlem Tina Boel også at genopstille, mens Jan Bjergskov nu er stoppet med politik og glad for at være med i en vinforretning ved Trekroner.