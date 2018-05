Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Samling om mindeløb - Roskildes centrum spærres af

Roskilde Avis - 23. maj 2018

Når rytterne torsdag aften efter klokken 19.00 drøner gennem Roskildes gader for at mindes den store cykelfotograf Erling J. Pedersen, er det et samarbejde mellem mange parter, der har ført frem til dette resultat.

I efteråret 2017 henvendte den lokale cykelklub Roskilde Cykle Ring sig til Roskilde Avis og foreslog at lave sådan et arrangement, og det var der hurtig enighed om kunne være en god idé.

Begrundelsen var, at Erling J. gennem sit mangeårige arbejde havde betydet så meget for cykelsporten både lokalt og i hele landet - samt for Roskilde by - at han havde fortjent en sådan hyldest.

I løbet af kort tid støttede Roskilde kommune også op om mindeløbet både praktisk og økonomisk. Det er en anerkendelse af, at fotografen har spillet så stor og positiv en rolle i det lokale liv gennem næsten 40 år.

Gamle stjerner Roskilde Cykle Ring har stået for at skaffe nogle af nutidens hurtige danske ryttere, som kan køre de 25 omgange på den 2,6 km lange rundstrækning, hvor feltet bl.a. skal passere den stejle Maglekildebakke.

Samtidig har flere af de store gamle stjerner i dansk cykelsport lovet at stille op, fordi de også har mødt Erling gennem årene. Det er bl.a. tidligere storryttere som Jesper Skibby, Brian Holm, Jesper Worre, Michael Marcussen og Per Bausager.

Sidstnævnte er formand for foreningen af de tidligere professionelle danske ryttere DPCC (Danske Professionelle Cyclisters Club), og han har stået for kontakten til sine gamle kolleger, der nu har lovet at stille op for Erling.

Cyklingens stemme Som speaker kommer en anden stor skikkelse i dansk cykelsport, nemlig Henrik Elmgreen, der har fået tilnavnet 'cyklingens stemme'. Han var i sin tid chef for 6 dages-løbet i København og har skrevet mange artikler samt bøger, hvortil han ofte anvendte Erlings cykelbilleder.

De to var også gode venner og kolleger, så derfor har Elmgreen været glad for sammen med sin søn Carsten at kunne være speaker på Stændertorvet for løbet.

Elmgreen har for nylig udgivet en bog om dansk cykelsport med titlen 'Et liv med to hjul', og heri indgår mange af Erlings gode billeder. Nu donerer han en række af disse bøger ved arrangementet torsdag aften.

En række lokale firmaer støtter mindeløbet ved at donere pengebeløb, annoncere eller stille med praktiske ting, som der er brug for til at gennemføre arrangementet.

Allerede fra klokken 18.30 spiller Roskilde Garden, som Erling havde et godt forhold til, på Stændertorvet for at underholde tilskuerne inden starten på selve løbet.

Afspærring af gaderne Under gadeløbet den 24. maj bliver der sat afspærring op i følgende gader i tidsrummet klokken 18-21:

I Algade lige før udkørslen fra Sankt Peders Stræde, udkørslen fra Karen Olsdatter Stræde og udkørslen fra Store Højbrøndstræde.

I Allehelgensgade ved hjørnet af Læderstræde, så adgangen spærres til Stændertorvet.

I Ringstedgade, så man ikke kan svinge til højre fra Schmeltz Plads.

På Byvolden ved udkørslen fra Sankt Jørgensvej, fra Ll. Højbrøndstræde, fra Villavej, fra Mølledammen, fra Hedegade i begge retninger og fra Sankt Clara Vej.

På Maglekildevej ved udkørslen fra Helgesvej, fra Yrsavej, fra Violstræde, fra Weysegangen og fra Ll. Maglekildestræde.

På Bondetinget ved udkørslen fra Skolegade.

Ved Sankt Ols Stræde spærres tilkørslen fra den nordlige del af Sankt Ols Gade og fra den nordlige del af Sankt Peders Stræde.

Parkering forbudt Under gadeløbet torsdag aften den 24. maj, forbydes parkering i følgende gader i tidsrummet 17-21.

Maglekildevej fra Sankt Mortensvej og op til Blågårdsstræde.

Bondetinget fra Maglekildevej og til Domkirkepladsen.

Sankt Ols Stræde og Sankt Pedersstræde.

Bus-ændringer I forbindelse med Erlings Mindeløb vil buslinje 201A, 202A, 203, 204, 205, 206 og 207 blive berørt af vejspærringerne.

Busserne omlægges i tidsrummet kl. 18 - kl. 21

Læs mere om omlægningerne på rejseplanen.dk