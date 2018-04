Henrik Settrup og hans hustru Tina foran Monopol, der har til huse i et af Roskildes få funkis-huse. (Arkivfoto: Erling J.)

Samling i handelslivet - Roskilde har brug for markedsføring

Roskilde Avis - 06. april 2018 kl. 00:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Heldigvis er det lykkedes at holde sammen på handelslivet i Roskilde, selv om der har været nogle uenigheder. Ellers er det forfærdeligt let at ødelægge mange års indsats på meget kort tid.

Sådan siger Henrik Settrup, som er tredje generation i den store tøjforretning Monopol i Skomagergade.

I en periode har han selv prøvet at være formand for Roskilde Handel, hvor han desuden sad i bestyrelsen gennem mange år.

Samtidig er han i øjeblikket formand for Gågadelauget, der sammen med kommunen står for administration og udsmykning i Roskildes forskellige gågader.

Henrik Settrup er godt tilfreds med, at en fusion med Erhvervsforum nu er blevet udskudt i denne omgang, så Roskilde Handel kan bevare sin egen identitet.

- Hvis man skal lave en sammenslutning, skal alle være enige om, hvad fordelen egentlig er. Jeg har overvejet det nøje, og det var ikke tilfældet denne gang , forklarer han.

Settrup er meget tilfreds med, at Roskilde Handel nu har klaret den splittelse, som der ellers på et tidspunkt var fare for.

- Jeg har det sådan, at hvis man vil kritisere nogen, skal man først sige det til dem selv. Så skal man også huske på, at de mennesker, der har udført dette arbejde, sikkert alle har gjort det i en god mening. Fra mine egne år i bestyrelsen kender jeg også den store arbejdsbyrde, der følger med.

Mere markedsføring

Ifølge Henrik Settrup har byens handelsliv nu først og fremmest brug for mere fælles markedsføring, der kan trække endnu flere kunder til byen.

- Vi skal samles om det, der er vores hovedopgave, nemlig at skabe fremgang for Roskildes butikker. Det skal vi gøre ved at arbejde sammen - fremfor at optræde splittet.

- Når vi står samlet, er det også meget nemmere at blive hørt af kommunen og andre samarbejdspartnere. Så kan vi lave fælles initiativer sammen med dem og andre samarbejdspartnere, som Erhvervsforum og turist-attraktionerne. På den måde kan vi løfte opgaven langt bedre, end hvis vi arbejder hver for sig.

- Jeg kunne godt tænke mig flere aktiviteter i byen i løbet af et år. Folk skal helst have nogle oplevelser, hver gang de kommer til Roskilde.

- Turismen er meget vigtig for at trække mennesker til. Nu har vi jo fået et flot stort torv, men der må gerne ske noget mere, og det kan domkirken og de andre attraktioner i høj grad også bidrage til, mener Henrik Settrup.

tk