Salsa Latinas Ballroom-tradition er sikret

Roskilde Avis - 06. marts 2020 kl. 00:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På grund af ejerskifte på Prindsen så det i lang tid noget sort ud for Salsa Latinas traditionsrige Ballroom fest, hvor Salsa Latinas medlemmer og gæster udefra for en aften skifter hverdagstøj ud med gallakjoler, smoking og glimmer og udlever 'Vild med Dans, drømmen. Men nu er det lykkedes for Salsa Latina at få arrangeret den 15. udgave af Ballroom'et. Det finder sted lørdag 28. marts i Guldaldersalen på Hotel Prindsen. Copenhagen Big Band sørger for den rette musik til dansene.

- Vi er utrolig glade for, at det er lykkedes at få en aftale på plads med Jacob Brøllund og Mette Gudman, siger formanden for Salsa Latina Iben Blum.

- Ballroom ville ikke være det samme uden de smukke rammer i Guldaldersalen, som sætter os alle tilbage til fru Violets afdansningsbal i Matador.

Salsa Latina har en stor standard/latin afdeling, hvor der undervises på fem niveauer, fra begynder til rutineret.

Ballroom-aftenen er helliget de mange standard/latindansere. Alle sejl er sat til, når der bydes op til dans til tonerne af Copenhagen Big Band. Før ballet åbner, serveres der en tapasmenu, og mens der gøres klar til fælles indmarch, nydes kaffen i de tilstødende lokaler.

- Vi er en meget social forening, og Ballroom skal være en fest for alle, siger Iben Blum.

- Derfor har vi fire lørdage i marts workshops, så alle har mulighed for at lære de smukke danse til husbehov.

Fakta

Program for Ballroom

17.00 Dørene åbnes for dem der har billet med spisning.

17.25 Velkomsttale ved formanden Iben Blum.

17.30 Tapasmenu servers ved bordene.

19.30 Kaffe og kage serveres i Gustav Wieds salon - Guldaldersalen gøres klar til dans.

19.45 Velkommen til gæster med billet uden spisning.

20.00 Ballet begynder med indgangsmarch og en fællesdans - Mayfair Quickstep.

20.45 Copenhagen Big Band - Shows - Svedig dansetrin til DJ.

01.00 Festen slutter.

Der stadig mulighed for at købe ballroom-billetter på www.salsalatina.dk. Her kan man også se, hvornår der er workshops.