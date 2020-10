Sådan står de i budget-forlig: Med blikket på valget i 2021

Efter at tidligere borgmester Joy Mogensen er forsvundet for at blive kulturminister, er der mange ledige stemmer at kæmpe om for partierne i Roskilde. (Foto: Jan Partoft)

Roskilde Avis - 07. oktober 2020 kl. 17:54 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Da Roskilde Byråd onsdag aften endelig vedtog kommunens budget for 2021, kunne langt de fleste hurtigt blive enige om en række hovedpunkter. F.eks. at det er ærgerligt, når der nu skal spares over 50 mio. kroner eller 1,5 procent indenfor alle udvalg i forhold til det fremskrevne budget.

Men det store flertal var samtidig enige om, at kommunen nu skal have rettet sin kassebeholdning op, så der altid er penge nok til at klare uforudsete udgifter og kunne udnytte nye muligheder for kommunen.

Budgettet for 2021 blev vedtaget med 29 stemmer fra syv af byrådets partier: S, V, DF, K, SF, R og LA. Kun Enhedslisten med to mandater står udenfor budgettet - og udgør dermed den åbenbare opposition det kommende år.

De fleste af partierne har gennem en række år været med i budgetter, som har skabt den nuværende situation med en næsten tom kasse i en ellers velhavende by, og derfor havde de ikke så meget at lade hinanden høre.

Bag alle ordene i den officielle debat lå til gengæld en tydelig markering af, hvordan partierne nu prøver at placere sig:

Med blikket rettet på valget i efteråret 2021.

Borgmester Tomas Breddam (S) glæder sig over at have næsten hele byrådet med i forliget om næste års budget. Dermed får han sendt et vigtigt signal om, at han er i stand til at samle byrådet og skabe et bredt samarbejde, hvilket borgerne sætter stor pris på.

Hans vigtigste opgave er nu at få genoprettet kommunens økonomi, så der er penge til nye tiltag. Samt at få færdigbygget den nye store svømmehal, der er blevet meget dyrere og stærkt forsinket.

Lykkes Breddam med disse opgaver, har han gode chancer for at blive genvalgt, hvis der fortsat er 'rødt flertal', som det har været tilfældet i Roskilde siden 1978 - undtagen i årene 2001-2005.

Gitte Kronbak havde som S-ordfører den utaknemlige opgave at tale i skyggen af sin egen borgmester. Men den forhenværende V-politiker slap godt fra det, fordi hun ikke gjorde det indviklet med mange fremmedord eller tekniske udtryk.

Her var ingen bortforklaringer om 'det gode i et sparebudget', som man ellers ofte hører. Samtidig er ingen i tvivl om hendes eget sociale engagement, selv om kommunen lige nu mangler penge.

Jette Tjørnelund (V) skal som leder af byrådets største oppositions-parti vise et alternativ for vælgerne til det kommende valg. Det gjorde hun på både kritisk og konstruktiv facon.

Fra partifællerne på Christiansborg har hun tydeligt lært, at det ikke er nok bare at være imod. Derfor har hun under forhandlingerne spillet en meget aktiv rolle og er kommet med en række ideer til det færdige budget.

Nu kan hun så håbe på, at vælgerne bemærker både det kritiske alternativ og viljen til at indgå i et bredt samarbejde.

Merete Dea Larsen og DF har i de to sidste år valgt at samarbejde med regeringspartiet S og prøver at få noget ud af det., bl. a. indenfor ældreområdet.

Tidligere satsede DF i Roskilde på en sammentømret borgerlig blok sammen med V, men da det var langt fra at kunne give flertal for noget, prøver partiet nu en anden og mere selvstændig vej.

I det lys skal man også se DF's nye valgforbund med LA til kommunevalget.

Henrik Stougaard og Susanne Lysholm fra Enhedslisten udgør i 2021 den eneste rigtige opposition i Roskilde Byråd, når de nu står alene udenfor budgettet.

De mener, at besparelserne er både skadelige og helt overflødige, fordi kommunens underliggende økonomi er betydeligt bedre, end det bliver fremstillet.

Samtidig giver positionen som eneste opposition på venstrefløjen nu Enhedslisten mange muligheder for at markere sig frem til valget næste år.

Lars Lindskov og Roskildes konservative står i en central position, hvor partiet har været med i næsten alle vigtige beslutninger. Som formand for Erhvervsudvalget har Lindskov haft en vigtig placering, når det gælder om at hjælpe det lokale handelsliv og andre erhverv.

Samtidig har De Konservative også anvist en række alternativer, f.eks. når det gælder erhvervs-udvikling og privatisering af en række kommunale opgaver, hvilket der hidtil ikke har været flertal for.

Så længe der er 'rødt flertal' i Roskilde vil partiet fortsætte sin nuværende linje efter Poul Schlüters gode gamle opskrift med 'borgerlige stemmer, der arbejder'.

Tina Boel og SF er måske det parti, som fik mest ud af budget-forhandlingerne ved at få skåret kraftigt ned i den planlagte nedskæring.

Nogle vil sige, at det er et meget beskedent resultat. Men for alle de borgere, der hermed undgår endnu dårligere service på forskellige områder, er det vigtigt nok.

Efter at hun fra S har fået tilgang af den tidligere LO- og Teknik-formand Torben Jørgensen, er partiets styrke øget kraftigt i byrådet, og det står nu stærkt frem til næste valg.

Jeppe Trolle (R) skælder ofte kraftigt ud på mange af beslutningerne i Roskilde Byråd. Men fakta er, at han og partiet har været med i alle budget-forlig og vigtige beslutninger de sidste mange år.

Sådan vil det sikkert også fortsætte, så længe han kan få indføjet 'grønne' miljø-aftryk i de forskellige budgetter og afgørelser.

Trolle har en tydelig profil, der i mange spørgsmål placerer ham klart til venstre både i byrådet og indenfor hans eget parti.

Lars-Chr. Brask gik til Liberal Alliance i perioden, fordi han ikke oplevede tilstrækkelig lydhørhed i Venstre. Det skal der jo to parter til, men som en repræsentant for et nyt parti får han i hvert fald god taletid nu.

Med sin erhvervsbaggrund og en evne til at samle personlige stemmer har han absolut en chance for at komme i byrådet næste gang - også takket være valgforbundet med DF.