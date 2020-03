Sådan skal det foregå: Nødpasning for børn

Roskilde kommune har nu fundet frem til, hvem der kan få nødpasning af børn i skoler og daginstitutioner, og hvor det kan foregå. (Arkivfoto: Erling J.)

Roskilde Avis - 13. marts 2020 kl. 15:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde har nu arrangeret nødpasning for børnene, mens skoler, klubber, SFO og dagtilbud lukkes ned pga corona-smitten i foreløbig 14 dage fra mandag den 16. marts.

Nødpasning indenfor skoleområdet skal understøtte den fjernundervisning, der er tilrettelagt for den enkelte elevs klasse. Den er for børn, som forældrene har tilmeldt en pasningsordning, og det er ikke muligt at møde op uanmeldt. Den er åben i skoler og SFO fra kl. 6.30 til kl. 17.00.

Indenfor området med daginstitutioner er der arrangeret nødpasning i børnehusene Trekroner, Hanen, Bullerby, Arken, Sct. Hans Gade, Gundsømagle og Hyldebo - samt i de selvejende daginstitutioner Solsikken og Hobbitten. Nødpasningen i børneinstitutionerne er åben fra kl. 6.00 til kl. 18.00.

Udvælgelsen af børnehuse med nødpasning er foretaget med hensyn til geografisk placering, nærhed til skoler og SFO, der holder åbent, samt antal børn med behov for pasning i det konkrete børnehus.

Hvem får tilbud

Generelt skal så mange børn som muligt holdes hjemme for at undgå smittespredning og nNødpasning er derfor en undtagelse.

For at kommunen kan tilbyde nødpasning i dagtilbud eller skole/SFO, skal man opfylde et af disse kriterier:

0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal først have prøvet at finde andre pasningsmuligheder.

0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Her skal forældrene også have prøvet at finde anden pasning.

Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Nødpasningen organiseres, så det er sikkert og trygt for børn og forældre - med god plads og færre børn og voksne end normalt, så risikoen for smitte og spredning minimeres.

Brug for nødpasning

Hvis du har spørgsmål til nødpasningen i skole/SFO eller får du ændret behov, skal du kontakte skoleledelsen på din egen skole.

Det er en forudsætning for at kunne få nødpasning, at du opfylder et af kriterierne ovenfor.

Gå ind på roskilde.dk/corona og se listen over skoler/SFO eller børnehuse og dagpleje med nødpasning. Her finder du også kontaktoplysninger, hvis du får behov for at aftale nødpasning.

I tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud, skal du henvende dig til din skoleleder. Hvis dit barn har en sagsbehandler i Børn og Unge er du også velkommen til at kontakte den pågældende.

Følg med på Roskilde Kommunes hjemmeside roskilde.dk/corona, som løbende opdateres med nyt om situationen, og på Famly og AULA.