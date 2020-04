Sådan åbner skoler og børnepasning i Roskilde

Fra torsdag den 16. april tager Roskildes folkeskoler og dagtilbud de første forsigtige skridt mod at åbne dørene for børnene igen. Børnehavebørnene og de yngste skoleelever op til 1. klasse får lov til at starte.

Udmeldingen fra regeringen om, at daginstitutioner og skoler skal kunne modtage børn op til 5. klasse fra den 15. april, har sat fuld tryk på planlægningen hen over påsken i Roskilde Kommune. Mange ting skal forberedes, for at børn, forældre og medarbejdere trygt kan møde op.