Ved skolen og idrætspladsen i Vor Frue findes gode faciliteter for at udvikle et attraktivt og aktivt lokalmiljø, mener den nye bestyrelse i sportsklubben. (Foto: Anette Gundlach)

Så ruller bolden atter i Vor Frue - Ny bestyrelse vil skabe liv i byen

Roskilde Avis - 26. juni 2020

Nu ruller bolden atter på det smukke idrætsanlæg ved Vor Frue, hvor en hel ny bestyrelse hos idrætsforeningen ønsker igen at skabe mere liv i den lille idrætsforening.

Roskilde Avis har mødt to af bestyrelsens energiske forældre, der gerne vil skabe noget for deres egne og andres børn. Bag det lille klubhus ved hovedgaden fortalte Louise la Cour Reeves og Thomas Ø. Bagge om deres planer for idrætsforeningens fremtid som en samlende og aktiv kraft for hele det lille bysamfund.

Vor Frue har nu ca. 700 indbyggere, og i idrætsforeningen var medlemstallet efterhånden kommet ned på et par hundrede med rugby og badminton som de fungerende indrætsgrene.

- Vi kunne ikke bare se på, at antallet af børn i Vor Frue nu er vokset kraftigt i de senere år, mens klubben fik stadig færre medlemmer. Derfor mente vi og andre, det er nødvendigt at gøre en indsats, forklarer de to.

Fodbold og gymnastik

Blandt de sportsgrene, som Vor Frue IF nu vil satse på, er fodbold og gymnastik, hvor den nye betyrelse mener, der er store og ubrugte muligheder.

De har planer om at starte tre fodboldhold efter sommerferien for børn i forskellige alderesgrupper, og på gymnastikfronten skal der også ske noget i den lille hal gennem vintersæsonen.

- Vi skal skabe en række aktiviteter, der går videre end sport, så vi får rystet byens indbyggere sammen og skabt et sammenhold, fortæller de to repræsentanter fra den nye bestyrelse.

Samtidig håber de dog også, at børn og unge fra nabobyerne i Kamstrup og Tjæreby vil gå til sport i Vor Frue.

- På den måde slipper de samtidig for den farlige vej ind til Roskilde, og det er i hvert fald vigtigt for de mindste aldersgrupper, forklarer de.

Med i planerne er også en række festprægede arrangementer, der skal sikre opbakning til den lokale idrætsforening. Men gerne også til den lokale lille folkeskole, der ellers var dømt ude af mange, men som nu igen får flere elever og fortsat er et vigtigt samlingspunkt i den lille by.

Lyst til at være aktive

Både Louise la Cour Reeves og Thomas Ø. Bagge er som yngre forældre flyttet til Vor Frue indenfor de sidste fem år, fordi de gerne vil leve i et aktivt lokalsamfund med de kvaliteter, som det kan give til børnefamlier.

Derfor har de nu også ladet sig vælge til den lokale sportsklubs bestyrelse, fordi de føler behovet for selv at gøre noget for at udvikle Vor Frue.

39-årige Louise la Cour Reeves er selvstændig tegnsprogsoversætter og flyttede med familien hertil for fem år siden, fordi transporttiden til arbejde blev for lang fra Vordingborg.

- Jeg har en dreng på otte og en pige på fem. De har godt af at røre sig med sport og være sammen med jævnaldrende kammerater her. Det vil jeg gerne hjælpe med, fordi jeg kender den store betydning, efter at jeg selv som barn og ung har dyrket rytmisk gymnastik.

Thomas Ø. Bagge er 35 år og arbejdet til daglig som økonomisk leder på Restaurant 108 (Nomas søsterforetagende) på Christianshavn. Han flyttede med familien til Vor Frue for fem år siden fra København.

- Jeg har en pige på fire og en dreng på seks år, og forhåbentlig kan de også få glæde af at spille fodbold eller noget andet sammen med de øvrige børn, sådan som jeg selv har gjort i mange år, forklarerer han.

