Jesper Skjerbek Lakjer og Råh er kun rejst lige over Skomagergade, men lokalerne er langt bedre egnede.

Så fik Jesper Råh op at stå

Han lukkede ned for Råh i Skomagergade 22 i midten af januar, og nu er herretøjsbutikken altså genopstået på modsatte side af gågaden, efter en ihærdig indsats siden 2. februar.

- Vi har arbejdet dag og nat i snart et par uger, og det kunne simpelthen ikke gøres hurtigere, siger tøjmanden, der oprindeligt havde planlagt med at åbne først på ugen.

- Her er en god udnyttelse af pladsen, en langt bedre indretning, et mere effektivt varmesystem samt bedre adgang til toiletter. Så det her er langt bedre på enhver tænkelig måde, siger en glad Jesper Skjerbek Lakjer.